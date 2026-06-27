Сергій Разумовський

Збірна Сенегалу яскраво завершила виступи на груповому етапі чемпіонату світу-2026, здобувши розгромну перемогу над Іраком у матчі 3-го туру групи I.

Сенегальці не залишили супернику шансів і виграли з рахунком 5:0. Завдяки цьому результату команда суттєво покращила свої статистичні показники на турнірі та встановила історичне досягнення для африканських збірних.

Як повідомляє Opta, Сенегал забив 8 м’ячів у трьох матчах групового етапу ЧС-2026. Це найкращий результат серед усіх африканських команд за всю історію виступів на групових етапах чемпіонатів світу.

До поєдинку з Іраком сенегальці двічі зазнали поразок, але в обох матчах також відзначалися голами. У стартовому турі команда поступилася Франції з рахунком 1:3, а потім програла Норвегії — 2:3.

У підсумку Сенегал набрав три очки та посів третє місце у групі I. Попри дві поразки, команда, скоріш за все, вийде до плейоф ЧС-2026.