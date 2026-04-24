Збірна-учасниця чемпіонату світу-2026 з футболу призначила нового наставника
Угоду з попереднім головним тренером команди було розірвано
близько 2 годин тому
У збірній Саудівської Аравії відбулася зміна головного тренера напередодні чемпіонату світу-2026 з футболу. Про це повідомила прес-служба ФФ Саудівської Аравії.
Федерація футболу країни ухвалила рішення призначити Георгіоса Доніса новим наставником національної команди. Контракт із фахівцем розрахований до липня 2027 року. Водночас угоду з попереднім головним тренером Ерве Ренаром було розірвано.
Доніс має досвід роботи в низці клубів, зокрема АЕК, Панатінаїкос, ПАОК та Аль-Фатех. До призначення у збірну він очолював Аль-Халідж.
Нагадаємо, Саудівська Аравія зіграє у групі проти Уругваю, Іспанії та Кабо‑Верде.
ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді.
