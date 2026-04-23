Головний тренер Борнмута Андоні Іраола є головним кандидатом на заміну звільненому Ліаму Росеньйору в Челсі. Про це повідомляє talkSPORT.

Напередодні англієць був відправлений у відставку з посади наставника команди.

У коло потенційних кандидатів входять Едді Хау з Ньюкасла, Франческо Фаріолі, який очолює Порту, ​​а також Філіпе Луїс та Едін Терзіч, проте Іраола йде як пріоритетний варіант для призначення на постійній основі наступного літа.

Баскський тренер вже офіційно оголосив про свій вихід із нинішнього клубу після закінчення сезону. Раніше Іраола відхилив пропозицію від Крістал Пелас, де він розглядався як наступник Олівера Гласнера.

До завершення цього сезону обов'язки головного тренера «синіх» виконуватиме Калум Макфарлейн. Він посів цю посаду як тимчасовий наставник відразу після відставки Ліама Росеньйора.

Клуб планує ретельно провести процес відбору, щоб затвердити нового тренера на початок літньої передсезонної підготовки.

Нагадаємо, Челсі зазнав п'ятьох розгромів у восьми останніх матчах.