Сергій Разумовський

Вінгер Челсі Естеван зазнав ушкодження в домашньому матчі 33-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед, у якому лондонська команда поступилася з рахунком 0:1.

Про терміни відновлення бразильського футболіста повідомив інсайдер Фабріціо Романо. За його інформацією, 18-річний гравець вибув приблизно на 15–20 днів через травму підколінного сухожилля.

Очікується, що Естеван все ж встигне повернутися до гри до можливого фіналу Кубка Англії, який запланований на червень. Крім того, бразилець, імовірно, зможе взяти участь і в чемпіонаті світу, куди його планує викликати Карло Анчелотті.

Таким чином, пошкодження не виглядає надто серйозним у довгостроковій перспективі. Однак клуб українця Михайла Мудрика тимчасово втратить одного зі своїх найперспективніших молодих виконавців у важливий відрізок сезону.

