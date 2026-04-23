Володимир Кириченко

Фланговий нападник Барселони Ламін Ямаль отримав травму в матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії з Сельтою (1:0).

Ламін травмувався одразу після виконання пенальті на 40-й хвилині. Він не зміг продовжити гру. Цей гол в підсумку стал єдиним у матчі.

Іспанський вінгер ризикує не зіграти в Ла Лізі до кінця сезону та пропустити старт чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією видання, Ямаль отримав травму підколінного сухожилля лівої ноги. Якщо обстеження підтвердить розрив зв'язок, вінгер не зіграє до кінця сезону та пропустить старт першості світу.

Нинішнього сезону Ямаль провів 45 матчів за Барселону у всіх турнірах, у яких забив 24 голи та віддав 16 результативних передач.

Нагадаємо, Ямаль став наймолодшим гравцем в історії, який зіграв 100 матчів в Ла Лізі.