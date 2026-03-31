Україна перемогла Албанію завдяки голу Олексія Гуцуляка
Долю зустрічі у Валенсії вирішив один забитий м'яч на початку другого тайму
37 хвилин тому
Національна команда України здобула перемогу над збірною Албанії у товариській зустрічі в іспанській Валенсії. Поєдинок на стадіоні Сьютат де Валенсія завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол у матчі забив нападник Олексій Гуцуляк. На 47-й хвилині він замкнув головою подачу Богдана Михайліченка, який з’явився у старті замість Віталія Миколенка. Цей м’яч став вирішальним у грі підопічних Сергія Реброва.
Товариський матч
Україна — Албанія 1:0
Голи: Гуцуляк, 47
Нагадаємо, що збірна України вилетіла з плей-оф кваліфікації ЧС-2026 після поразки від Швеції.
