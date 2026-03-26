Збірна України оголосила заявку на матч проти Швеції. Без Маліновського, Коноплі та Крушинського
Три гравці не потрапили до складу на плей-оф відбору ЧС-2026
близько 2 годин тому
Збірна України з футболу оприлюднила заявку на матч плей-оф раунду кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Швеції.
До складу не увійшли півзахисник Руслан Маліновський та правий захисник Юхим Конопля, які пропустять гру через перебір жовтих карток. Також у заявку не потрапив дебютант збірної захисник Борис Крушинський.
Матч Україна - Швеція відбудеться у четвер, 26 березня, о 21:45 за київським часом.