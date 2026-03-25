Денис Сєдашов

Пресаташе збірної України з футболу Віталій Плецан під час пресконференції заявив, скільки вільних квитків залишилося у продажу на матч півфіналу плей-оф відбору ЧС-2026 Україна — Швеція.

Хочу попросити вас залучити свої соцмережі, свої ЗМІ, ресурси, щоб запросити уболівальників. У нас залишилось трохи менш як 2 тисячі квитків на стадіон. Давайте зробимо завтра аншлаг. Сподіваюсь на вашу допомогу. Віталій Плецан

Зустріч Україна — Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні Сьюдад де Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом

