Колишній капітан Динамо Сергій Рибалка проаналізував роботу Сергія Реброва, з яким працював у Києві, у збірній України.

Я бачу, що гра змінилася, якщо брати роботу Реброва в Динамо і в збірній. По-перше, структура гри змінилася, гравці не так розташовуються. Контроль є, але цей контроль у деяких матчах не призводить до якоїсь ситуації, щоб забити гол.

Тобто контроль заради контролю – це я бачу, але ж десь вривання з глибини – здається, цього не вистачає, десь більше гостроти і більше якогось ризику біля чужих воріт. Це не камінь у город. Може, це Сергій Станіславович так вимагає. Але якоїсь агресії не вистачає саме попереду. Буває, можна десь піти в обіграш, подати чи ударити, але гравець розвертає, починає все наново, дає захисникам. Сам контроль присутній, але інколи він ні до чого не приводить.

Може, важко Станіславовичу все донести, бо мало часу. Як для мене, він клубний тренер. Коли кожного дня його ідеї, звісно, скоріше ти будеш виконувати на футбольному полі. Потрібно, щоб мікроклімат у команді був, якісь стандарти награти, відновити гравців після чемпіонату, хто грав останній матч. Можливо, його ідеї не так сприймають гравці, як у клубі.

Я думаю, він хотів отримати новий виклик для себе. Він, в принципі, його отримав, коли очолив збірну. Знаєш, критика – бо в нас люди люблять. Це все по-іншому сприймаєш, коли працюєш у Європі, де він працював останнім часом.

Як він на це реагуватиме? Бачимо, що, в принципі, він з цим поки справляється, не піддається цьому, що пишуть після кожного матчу, на провокації. Бо після кожного матчу практично всі пишуть, що Ребров, давай уже звільняйся. В принципі, він виконує цю роботу, і, як ми бачимо, нічого не втрачено. Команда бореться за вихід на ЧС, все, в принципі, в руках збірної.

Я думаю, він спробував. Дограють кваліфікацію, вийдуть на ЧС – а далі, думаю, він повернеться до клубної кар’єри. Думаю, він там більше отримує цих емоцій тренера. І коли команда прогресує, коли ти це кожного дня бачиш – він від цього отримує задоволення, думаю, більше.