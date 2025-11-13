Збірна України провела тренування на «Парк де Пренс»
Поєдинок з французами пройде вже сьогодні
близько 2 годин тому
Фото - УАФ
Вчора ввечері збірна України провела традиційне передматчеве тренування на паризькому стадіоні «Парк де Пренс», де відбудеться поєдинок із командою Франції в межах відбору ЧС-2026. Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Збірна України займає друге місце в групі D, набравши сім очок. Франція – перша з десятьма балами, третю позицію займає Ісландія (чотири очки) і четверту – Азербайджан (один бал).
Україна у листопаді зіграє два ключових матчі у відборі до ЧС-2026 з командами Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).
Поєдинок Франція – Україна пройде у Парижі та розпочнеться о 21:45 за київським часом.