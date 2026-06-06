Сергій Разумовський

Збірна України прибула до Данії та розпочинає завершальний етап підготовки до найближчого контрольного матчу. Команда Андреа Мальдери вже дісталася міста Оденсе, де 7 червня проведе товариську зустріч із національною збірною Данії. Про прибуття української делегації повідомила пресслужба УАФ.

Синьо-жовті продовжують роботу в межах червневого навчально-тренувального збору. Після прибуття до Данії тренерський штаб отримав можливість перейти до фінальної частини підготовки безпосередньо на місці проведення поєдинку. Матч проти Данії відбудеться в Оденсе на стадіоні Оденсе Стедіум.

Для збірної України ця гра стане важливим етапом підготовки до наступних офіційних поєдинків. Новий тренерський штаб Андреа Мальдери зможе перевірити функціональний стан футболістів, оцінити різні варіанти складу. Також матч із Данією дасть можливість відпрацювати командні зв’язки, тактичні напрацювання та взаємодію між лініями.

Для італійського фахівця контрольний поєдинок проти сильного європейського суперника стане хорошою нагодою краще оцінити потенціал команди, перевірити окремих виконавців у ігрових умовах та визначити напрямки подальшої роботи перед матчами Ліги націй.

Напередодні зустрічі заплановані традиційні передматчеві заходи. 6 червня о 18:15 за київським часом відбудеться пресконференція головного тренера збірної України. Після цього, о 19:00, синьо-жовті проведуть відкрите тренування, під час якого команда остаточно підготується до спарингу з Данією.

Раніше визначилася бригада арбітрів на матч між Данією та Україною.