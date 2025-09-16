Збірна України U-20 оголосила заявку на чемпіонат світу-2025
До основного списку увійшов 21 гравець
близько 2 годин тому
Головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко оголосив список гравців, які візьмуть участь у ЧС-2025, що відбудеться в Чилі.
До основного реєстру увійшов 21 гравець із 18 клубів.
- Воротарі: 1. Станіслав Ванівський (Сталь Жешув, Польща), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія), 16. Маркіян Бакус (ЛНЗ).
- Захисники: 3. Кирило Дігтярь, 13. Даніель Вернаттус (обидва – Металіст), 4. Микола Киричок (Карпати), 5. Владислав Кисіль (Понферрадіна, Іспанія), 6. Максим Мельниченко (Полісся), 17. Максим Деркач (Тукумc 2000, Латвія), 20. Олексій Гусєв (Кудрівка).
- Півзахисники: 10. Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина), 7. Артур Шах (Карпати), 18. Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), 8. Данііл Ващенко (Олександрія), 21. Матвій Панченко (Металіст 1925), 14. Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія), 2. Віталій Катрич (Інгулець), 15. Ярослав Караман (Полісся).
- Нападники: 9. Матвій Пономаренко (Динамо), 19. Олександр Пищур (ЕТО, Угорщина).
ЧС-2025 (U-20) проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в п'яти містах Чилі: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька. Участь у форумі візьмуть 24 команди із шести конфедерацій. Спочатку вони змагатимуться в шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу. Далі — за звичною схемою.
Розклад матчів збірної України в групі B
27.09. Південна Корея – Україна (23:00)
30.09. Панама – Україна (23:00)
03.10. Україна – Парагвай (23:00)