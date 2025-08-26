Мельгоса визначився із заявкою збірної України U-21 на старт відбору Євро-2027
Молодіжка готується до кваліфікації
12 хвилин тому
Фото: УАФ
Головний тренер молодіжної збірної України U-21 Унай Мельгоса оголосив склад гравців, які готуватимуться до стартового матчу відбору на Євро-2027 проти Литви 5 вересня.
У списку присутній захисник Ілля Крупський, який близько до виклику до національної збірної, а також нападники Артем Степанов і Матвій Пономаренко.
- Воротарі: Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія), Ілля Попович (Кішварда, Угорщина), Іван Пахолюк (Колос Ковалівка).
- Захисники: Ілля Крупський (Металіст 1925 Харків), В’ячеслав Кульбачук (Дебрецен, Угорщина), Микола Киричок (Карпати Львів), Андрій Кітела, Богдан Слюбик (обидва — Рух Львів), Микола Огарков (Олександрія), Сергій Корнійчук (Полісся Житомир), Данієль Вернаттус (Металіст Харків).
- Півзахисники: Олег Федор, Артур Шах (обидва — Карпати Львів), Роман Саленко (Зоря Луганськ), Рамік Гаджиєв (Металіст 1925 Харків), Тімур Тутєров (Сандерленд, Англія), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Данило Кревсун (Боруссія Д, Німеччина), Максим Мельниченко (Полісся Житомир), Артем Гусол (Колос Ковалівка), Іван Варфоломєєв (Лінкольн Сіті, Англія).
- Нападники: Артем Степанов (Нюрнберг, Німеччина), Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Олександр Пищур (Дьйор, Угорщина).
Україна U-21 виступає у відбірковій групі разом із командами Литви, Угорщини, Хорватії та Туреччини.
