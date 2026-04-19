Президент УАФ Андрій Шевченко висловився щодо масового виїзду талановитих українських дітей за кордон через війну та запевнив, що асоціація уважно стежить за розвитком юних футболістів у Європі.

Що сталося – те сталося. Ми не можемо змінити цю ситуацію. У нас є скаутна група, у нас є департамент, який слідкує за українцями в Європі.

Якщо вони заграють в академіях, потраплять у перші команди – це буде тільки плюс. Далі це вже наша робота, як працювати з ними та їхніми родинами, щоб вони повернулися та грали за національну команду.

Поки у нас таких випадків не було, щоб когось заграли за інші збірні або він не хотів грати за Україну. Ми докладаємо багато зусиль, щоб цього не було, – розповів Шевченко в коментарі 24 Каналу.