Сергій Разумовський

Федерація футболу Ірану підтвердила, що національна збірна країни планує виступити на чемпіонаті світу-2026, повідомляє Al Jazeera. Турнір пройде у трьох країнах — США, Канаді та Мексиці. Водночас іранська сторона висунула низку вимог до організаторів і країн-господарок змагань.

У федерації наголосили, що Іран не збирається відмовлятися від участі у мундіалі, оскільки команда здобула право зіграти на турнірі за спортивним принципом. Там також підкреслили, що збірна має намір виступити на чемпіонаті світу, зберігаючи власні переконання, культурні особливості та принципи.

Представники іранського футболу заявили, що жодні зовнішні чинники не повинні позбавити команду можливості зіграти на світовій першості. У федерації вважають, що кваліфікація на чемпіонат світу гарантує збірній право бути учасником турніру.

Голова Федерації футболу Ірану Мехді Тадж повідомив, що організаторам чемпіонату світу вже передано список із десяти вимог. Серед основних пунктів — своєчасне оформлення та видача віз для делегації, повага до державних символів Ірану та національного гімну, а також гарантування належного рівня безпеки.

Окрему увагу іранська сторона приділяє питанням безпеки в аеропортах, готелях і під час пересування команди до стадіонів. Федерація очікує, що ці умови будуть враховані країнами-господарками турніру.

Раніше англійські медіа повідомляли, що у разі офіційної відмови Ірану від участі у чемпіонаті світу може бути організований додатковий плейоф для збірних, які не змогли напряму пробитися на турнір. Серед потенційних учасників такого відбору називали Україну, Італію та інші національні команди.

