Сергій Разумовський

Жіноча збірна України мінімально поступилася Ісландії у 5-му турі європейського відбору на ЧС-2027. Команда Ії Андрущак програла з рахунком 0:1.

Долю зустрічі вирішив єдиний гол у першому таймі. На 25-й хвилині Палмадоттір вивела Ісландію вперед, і цей м’яч у підсумку став переможним.

Після цієї поразки збірна України залишилася без набраних очок у групі А3. За тур до завершення групового етапу синьо-жовті вже втратили шанси випередити Ісландію, яка має 6 очок, і уникнути останнього місця.

Напряму на ЧС-2027 вийдуть переможці чотирьох груп Ліги А. Решту путівок буде розіграно у плей-оф, який відбудеться у жовтні-грудні 2026 року.

У першому раунді плей-оф команди, що посядуть другі та треті місця в Лізі А, зіграють із переможцями шести груп Ліги С та найкращими другими командами Ліги С. Вісім переможців цих пар вийдуть до другого раунду.

Також чотири останні команди Ліги А та чотири переможці груп Ліги В зіграють проти третіх і других команд Ліги В відповідно. Вісім переможців цих протистоянь також пройдуть до другого раунду.

Відбір ЧС-2027 серед жінок. Група А3

Україна – Ісландія 0:1

Гол: Палмадоттір, 25

Україна: Келюшик, Шайнюк, Ольхова, Шматко, Петрик, Куніна (Христюк, 73), Заборовець, Молодюк, Кравчук (Радіонова, 57), Бойчук (Когут, 73), Глущенко (Головач, 57).

Ісландія: Рунарсдоттір, Гудр.Арнардоттір, Віггосдоттір, Сігурдардоттір, Хейдарсдоттір, Антонсдоттір (Германнсдоттір, 88), Вільяльмсдоттір (Лінда-Ліф Боама, 70), Йоханнсдоттір, Асгейрсдоттір (Ейріксдоттір, 58), Палмадоттір (Тріггвадоттір, 70), Єссен (Зомерс, 88).

Попередження: Петрик (15), Заборовець (27), Молодюк (77) – Віггосдоттір (9), Тріггвадоттір (76), Хейдарсдоттір (89).

Вилучення: Тріггвадоттір, 90+5 (друга жовта картка)

У попередньому турі Україна розгромно поступилася Іспанії (0:5).