17 липня о 14:00 у столичному Будинку футболу відбудеться урочистий захід, присвячений старту Vbet Кубка України сезону 2025/2026. Під час заходу організатори планують розкрити всі деталі оновленого турніру, включаючи зміни у форматі змагань та новий дизайн головного трофею. Однією з ключових подій стане жеребкування кваліфікаційного раунду, яке визначить перші матчі турніру.

Футбольні уболівальники зможуть дізнатися про всі нововведення, які готують організатори для майбутнього кубкового сезону. Захід обіцяє бути насиченим та інформативним для всіх, хто цікавиться українським футболом.

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