Журналіст повідомив, чому Зінченко досі не став гравцем Аякса
Голландський клуб має вирішити багато питань
близько 2 годин тому
Перехід захисника лондонського Арсеналу і збірної України Олександра Зінченка в нідерландський Аякс поки далекий від завершення через складності, що виникли нещодавно.
За інформацією журналіста Лентіна Гудейка, трансфер 29-річного українця затягується через складні переговори між усіма сторонами, які беруть участь у угоді. Гудейка також наголосив на низці питань, які Аяксу необхідно врегулювати, перш ніж оформлювати перехід Зінченка. За його словами, саме це затягує процес переговорів та робить трансфер українського захисника тривалішим.
«Це складна угода, яку важко завершити. В перемовинах беруть участь чотири сторони. Зінченко перебуває в оренді з Арсенала в Ноттінгем Форест, тому спочатку потрібно розірвати цей договір. Потім Арсенал та Аякс мають досягти угоди. Після цього Зінченко має дати свою особисту згоду.
Чи платитиме Аякс підписний бонус? Що робити із зарплатою Олександра? Чи будуть сторони укладати будь-які угоди до літа? Чи отримає Аякс щось від цього трансферу в майбутньому, чи це справді шестимісячний контракт? У зв'язку з вищезазначеними обставинами трансфер затягується довше, ніж очікувалося».