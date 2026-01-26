Перехід захисника лондонського Арсеналу і збірної України Олександра Зінченка в нідерландський Аякс поки далекий від завершення через складності, що виникли нещодавно.

За інформацією журналіста Лентіна Гудейка, трансфер 29-річного українця затягується через складні переговори між усіма сторонами, які беруть участь у угоді. Гудейка також наголосив на низці питань, які Аяксу необхідно врегулювати, перш ніж оформлювати перехід Зінченка. За його словами, саме це затягує процес переговорів та робить трансфер українського захисника тривалішим.