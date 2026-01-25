Український універсальний футболіст Олександр Зінченко вирушив до Амстердама, де має пройти медичне обстеження перед можливим переходом до Аяксу. Про це повідомляє Sky Sports. При цьому угоду поки що не закрито через один невирішений момент: гравцеві необхідно врегулювати деталі відходу з Арсеналу.

На даний момент Зінченко офіційно виступає за Ноттінгем Форест на правах оренди до кінця сезону. У угоді між лісниками та Арсеналом відсутній пункт про дострокове припинення оренди, проте нещодавно сам Форест висловив готовність скоротити термін дії договору.

Після погодження всіх формальностей Аякс зможе провести медогляд та оформити контракт із українцем терміном на шість місяців. Питання про довгострокове майбутнє Зінченка амстердамський клуб планує розглядати вже влітку.

Раніше стало відомо, чому Аякс не зможе залишити Зінченка довше, аніж на пів року.