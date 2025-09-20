У п'ятому турі чемпіонату Іспанії Жирона приймала Леванте. Форвард каталонців Владислав Ванат вийшов у стартовому складі, голкіпер Владислав Крапивцов залишився в запасі, а Віктор Циганков пропускав матч через травму.

На 30-й хвилині господарі поля залишилися у меншості після двох жовтих карток Акселя Вітселя, і Леванте зуміло використати цю перевагу ще у першому таймі. Етта Ейонг після точної передачі результативно пробив головою під ліву стійку і команди пішли на перерву при рахунку 1:0.

На початку другого тайму Вітор Рейс отримав пряму червону картку, залишивши Жирону догравати матч вдев'ятьох. Леванте скористалося чисельною перевагою: спочатку Карлос Альварес точно пробив зі штрафного, потім Іван Ромеро скористався вільним простором у штрафному майданчику та відправив м'яч у нижній правий кут воріт. Крапку в матчі поставив Куяліпу, який забив у компенсований час.

Ванат провів на полі 53 хвилини, а фінальний свисток зафіксував перемогу Леванте.

Ла Ліга, п’ятий тур

Жирона — Леванте — 0:4

Голи: Ейонг, 43, Альварес, 49, Ромеро, 70, Куяліпу, 90+2