Український нападник Жирони Владислав Ванат під час офіційної презентації в новому клубі розповів про цілі на майбутній сезон в Іспанії.

Це буде довгий сезон, але для цього ми і тренуємося. Я мрію зіграти на чемпіонаті світу у складі збірної своєї країни, - розповів Ванат.

Ванат у своєму дебютному матчі за Жирону встиг відзначитись голом у ворота Сельти (1:1).

