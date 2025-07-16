Як повідомляє іспанське видання AS, у Жироні вважають, що практично всі позиції вимагають посилення, за винятком воротарської лінії.

Головним голкіпером на майбутній сезон залишиться Пауло Гассаніга. Керівництво впевнене у його надійності за умови, що гравець уникатиме травм та інших форс-мажорів.

Український воротар Владислав Крапивцов продовжуватиме бути другим номером. У клубі повністю довіряють 20-річному гравцю та впевнені, що він здатний підмінити Гассанігу без втрати у якості грі.

Крапивцова у Жироні вважають важливою фігурою для майбутнього команди та не планують відпускати молодого вартового воріт.

Минулого сезону Крапивцов провів два матчі в Ла Лізі, в яких пропустив сім голів. Його контракт із клубом діє до кінця червня 2029 року. Жирона завершила минулий чемпіонат Іспанії на 16-му рядку, набравши 41 очко.

Раніше головний тренер Жирони Мічел вибачився перед вболівальниками за невдалий минулий сезон.