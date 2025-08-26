Жирона повернеться за Ванатом з покращеною пропозицією
Динамо відхилило перший запит
37 хвилин тому
Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Київ
Нападник Динамо та збірної України Владислав Ванат продовжує перебувати на радарах Жирони, повідомляє Cadena SER.
Каталонці можуть зробити повторну пропозицію Динамо, яке відмовилось від 8 мільйонів, що пропонувала Жирона.
Жирона отримати додаткові кошти від трансферу захисника Ладіслава Крейчі в АПЛ, що дозволить зробити покращену пропозицію по Ванату.
Ванат в цьому сезоні відіграв у футболці Динамо 7 матчів: 3 голи, 2 асисти. Transfermarkt оцінює динамівця в 15 мільйонів євро.
