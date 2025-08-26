Іспанське видання AS представило новину про інтерес Жирони до нападника Динамо Владислава Ваната під заголовком «Жирона хоче знайти нового Довбика».

За інформацією ЗМІ, невдалий початок сезону — дві поразки із загальним рахунком 1:8, а також недостатня активність на трансферному ринку змушують керівництво клубу діяти рішучіше.

Головним завданням Жирони стало посилення лінії атаки. Керівництво пам'ятає, наскільки вдалим виявився трансфер Артема Довбика, і тепер розраховує повторити успіх, запросивши ще одного українського форварда за аналогічною схемою: фіксована сума та відсоток від продажу.

Відомо, що за Ваната іспанський клуб готовий запропонувати від 8 до 10 мільйонів євро плюс 30-40 відсотків від майбутнього перепродажу.