Справжнє приниження! Жирона пропонує за Ваната значно менше, ніж називалося
У Суркіса будуть вагомі аргументи, аби не продати вихованця Динамо
близько 2 годин тому
Жирона пропонує Динамо лише вісім мільйонів євро з відсотком від перепродажу нападника Владислава Ваната, а не десять, як указувалося раніше. Про це повідомив відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик.
Пишуть, що Жирона запропонувала за Ваната 10 мільйонів євро. А я чув про 8 мільйонів. Тобто іспанці хочуть зробити те саме, що вони зробили з Довбиком. Там за нього була загальна ціна 15 мільйонів євро. Просто вони її переіндексували у відсоток від подальших продажів для Мідтьюлланда.
Платити 8 мільйонів за Ваната... Ну це не зовсім серйозно. Так, можливо, зараз він не в найкращій формі, але нападник коштує дорого. Мені здається, що це несерйозна пропозиція за гравця, який досить молодий і вже грає у збірній, якого можна засвітити та продати дорожче.
Динамо може претендувати на те, щоби за Ваната заплатили більше. А те, що хоче сам футболіст та інші люди навколо нього, щоб отримати свої комісійні — це буде не зовсім порядно по вiдношенню до клубу. Коли він перепідписував контракт, то була клаусула. Клуб має всі права, щоб його не відпускати.
Кияни проведуть вирішальний поєдинок за місце у Лізі Європи. Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації та подивитися пряму трансляцію гри можна у четвер, 28 серпня, на сторінці події Динамо – Маккабі Тель-Авів на Xsport. Початок – о 21:00.
