У рамках 15-го туру іспанської Ла Ліги відбудеться матч між Ельче та Жироною, стартовий свисток прозвучить о 15:00 за київським часом.

Напередодні зустрічі кадрова ситуація у каталонців виявилася украй складною і з форвардів у повному розпорядженні Мічела залишається лише Владислав Ванат.

Абель Руїс вибув на місяць через розрив м'яза правого квадрицепсу. Уругваєць Крістіан Стуані продовжує відновлюватися після травми литкового м'яза і, як очікується, не з'явиться на полі до кінця року.

Додатковий удар по атаці це серйозне пошкодження Порту. Іспанський вінгер, здатний зіграти на позиції центрального форварда, вибув до закінчення сезону через розрив передньої хрестоподібної зв'язки і вже переніс операцію.

На даний момент Ванат взяв участь у 13 поєдинках за Жирону у всіх змаганнях, відзначився чотирма голами та однією гольовою передачею. Каталонська команда набрала 12 очок і знаходиться на 18-му рядку в таблиці.

