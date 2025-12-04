У матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії Оуренсе, представник третього за силою дивізіону, створив гучну сенсацію, обігравши Жирону з рахунком 2:1. Зустріч вийшла драматичною і завершилася для каталонців достроковим вильотом із турніру.

Поєдинок стартував шокуюче для гостей — Юсте відкрив рахунок уже на першій хвилині, скориставшись помилкою оборони Жирони. Каталонці відповіли лише на 25-й хвилині: Аспрілья зрівняв рахунок і повернув команду в гру.

Розв’язка настала в другому таймі. На 64-й хвилині Ухдаді знову вивів Оуренсе вперед. Жирона намагалася відігратися, але не створила достатньо моментів, щоб змінити хід поєдинку.

Українські футболісти Жирони отримали свій ігровий час. Владислав Ванат вийшов ще в першому таймі, а Віктор Циганков з’явився на полі на 65-й хвилині. Однак обидва не змогли вплинути на результат.

Нагадаємо, у минулому турі Ла Ліги Жирона відібрала очки у Реала.

Кубок Іспанії. 1/32 фіналу

Оуренсе – Жирона 2:1

Голи: Юсте 1, Ухдаді 64 – Аспрілья 25