Жирона здобула складну перемогу над Алавесом з рахунком 1:0 у матчі 12-го туру чемпіонату Іспанії, який пройшов у суботу, 8 листопада.

Одним із ключових гравців зустрічі став український вінгер Віктор Циганков, який відзначився точним ударом головою після навісу з флангу і приніс своїй команді три очки.

Прес-служба каталонців коротко відзначила успіх футболіста, опублікувавши його фото у соцмережах із підписом «Голеадор».

Цього сезону Циганков провів сім матчів за Жирону у всіх турнірах, записавши на свій рахунок два голи і одну результативну передачу. Завдяки цій перемозі команда тимчасово вибралася із зони вильоту, проте частина суперників ще не зіграла своїх поєдинків 12-го туру.