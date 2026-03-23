Зідан стане головним тренером топової збірної після чемпіонату світу-2026
Екснаставник Реала досяг усної домовленості
31 хвилину тому
Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан досяг усної домовленості про те, що стане головним тренером збірної Франції після завершення чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє Le Parisien.
Зідан погодився замінити на чолі команди Дідьє Дешама, який покине тренерський пост після турніру у США, Мексиці та Канаді.
Президент Федерації футболу Франції Філіп Діалло у інтерв’ю Le Figaro заявив, що знає, хто очолить збірну після Дешама. Діалло зазначив, що команда потребує тренера, який користується національною повагою та може впоратися з тиском на цій посаді.
Останнім місцем роботи 53-річного Зідана був Реал, який він покинув у червні 2021 року.
Раніше повідомлялося, що Зідан готовий очолити Реал, якщо клуб продасть свою зірку.
