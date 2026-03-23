Володимир Кириченко

Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан досяг усної домовленості про те, що стане головним тренером збірної Франції після завершення чемпіонату світу-2026. Про це повідомляє Le Parisien.

Зідан погодився замінити на чолі команди Дідьє Дешама, який покине тренерський пост після турніру у США, Мексиці та Канаді.

Президент Федерації футболу Франції Філіп Діалло у інтерв’ю Le Figaro заявив, що знає, хто очолить збірну після Дешама. Діалло зазначив, що команда потребує тренера, який користується національною повагою та може впоратися з тиском на цій посаді.

Останнім місцем роботи 53-річного Зідана був Реал, який він покинув у червні 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Зідан готовий очолити Реал, якщо клуб продасть свою зірку.