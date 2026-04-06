Олег Шумейко

Легендарний футболіст та тренер Зінедін Зідан визначився з місцем продовження кар’єри.

Француз після 5-річної паузи має очолити тренерський штаб збірної Франції, повідомляє AS. За інформацією видання, фахівець вже досяг домовленості з місцевою федерацією футболу про співробітництво.

Відзначимо, що нині керманичем національної команди Франції є Дідьє Дешам, який попрощається зі збірною після виступу на ЧС-2026.

Відзначимо, що останнім місцем роботи Зідана був мадридський Реал. Шляхи Зінедіна з «вершковими» розійшлися у 2021 році.