Зідан знайшов переш місце роботи після Реала
Зінедін стане наставником збірної Франції
близько 2 годин тому
Фото: football-espana.net
Легендарний футболіст та тренер Зінедін Зідан визначився з місцем продовження кар’єри.
Француз після 5-річної паузи має очолити тренерський штаб збірної Франції, повідомляє AS. За інформацією видання, фахівець вже досяг домовленості з місцевою федерацією футболу про співробітництво.
Відзначимо, що нині керманичем національної команди Франції є Дідьє Дешам, який попрощається зі збірною після виступу на ЧС-2026.
Відзначимо, що останнім місцем роботи Зідана був мадридський Реал. Шляхи Зінедіна з «вершковими» розійшлися у 2021 році.
- Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04