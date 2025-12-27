Легендарний французький футболіст і колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан відреагував на виступ свого сина Луки Зідана в матчі групового етапу Кубка Африки між збірними Алжиру та Судану.

Лука, браво, – написав Зінедін у соцмережах.

27-річний воротар вийшов у стартовому складі національної команди Алжиру та зумів зберегти свої ворота недоторканними. Збірна Алжиру здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0.

Нагадаємо, восени цього року Лука Зідан ухвалив рішення змінити спортивне громадянство та почати захищати кольори збірної Алжиру на міжнародному рівні.

Свій настпуний матч збірна Алжиру проведе завтра, 28 грудня. Суперником команди Зідана буде Буркіна-Фасо.