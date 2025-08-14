Зінченко дуже близький до переходу в турецький гранд
Сторони ведуть активні перемовини про трансфер українця
11 хвилин тому
Фенербахче досяг принципової угоди з Арсеналом щодо переходу українського захисника Олександром Зінченком. Турецький гранд подав офіційну пропозицію у розмірі 10 мільйонів євро за 28-річного українця, повідомляє worldofturkiye.
Очікується, що переговори між сторонами дадуть позитивні результати, якщо пропозицію буде підсилено бонусними пунктами.
У сезоні 2024/25 Зінченко провів 23 матчі за Арсенал у всіх турнірах (789 хвилин): гол та одна результативна передача.
Загалом у складі лондонської команди українець зіграв у 91 поєдинку за три роки (три голи, п'ять асистів).
Контракт Зінченка з Арсеналом чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює вартість зірки збірної України у 20 млн євро.