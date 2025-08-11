Турецький Фенербахче виявив інтерес до українського лівого захисника Арсенала Олександра Зінченка. Про це повідомив журналіст Серкан Хамзаоглу у соцмережі X.

Спортивний директор Фенербахче Девін Озек вже провів зустріч зі спортивним директором Арсенала Андреа Бертою в Англії, щоб обговорити можливий трансфер Зінченка. Каноніри назвали орієнтовну суму переходу — близько 15 мільйонів євро.

Водночас Арсенал готовий йти на поступки, якщо Фенербахче узгодить умови контракту безпосередньо з гравцем.

Зінченко виступає за Арсенал із літа 2022 року. У минулому сезоні він провів 23 матчі у всіх турнірах, забив один гол і віддав одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює його в 20 мільйонів євро. Контракт гравця діє до літа 2026 року.

Раніше, Зінченко забив пенальті у контрольному матчі Арсенала проти Вільярреала.