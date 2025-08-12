Лівий захисник Арсеналу Александр Зінченко може незабаром перейти в турецький Фенербахче, повідомляє TRT Sports.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью хоче, щоб українець якнайшвидше приєднався до команди. Існує ймовірність, що Моурінью розглядає варіант використання Зінченка в півзахисті.

За інформацією джерела, Фенербахче офіційно направив Арсеналу запит на трансфер 28-річного футболіста.

Зінченко виступає за Арсенал з літа 2022 року. Минулого сезону він провів 23 матчі у всіх турнірах, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість Зінченка оцінюється у 20 мільйонів євро. Контракт гравця з Арсеналом розрахований до літа 2026 року.