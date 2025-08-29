Павло Василенко

Французький Марсель веде переговори щодо можливого переходу захисника збірної України та лондонського Арсенала Олександра Зінченка. Основною перешкодою на цьому етапі залишається висока зарплата гравця, яку французький клуб поки не готовий повністю покрити, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, Марсель розглядає варіант повноцінного трансферу й намагається знайти рішення, аби закрити угоду ще до завершення трансферного вікна, яке закривається вже цього понеділка.

Нагадаємо, що Зінченко не потрапив до заявки Арсенала на матч останнього туру Англійської Прем’єр-ліги. У сезоні 2024/25 українець провів за «канонірів» 23 поєдинки в усіх турнірах, відзначившись одним забитим м’ячем і однією результативною передачею.

За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість Зінченка становить близько 20 мільйонів євро. Його контракт з лондонським клубом чинний до 30 червня 2026 року.