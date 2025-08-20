Бетіс виявляє інтерес до Олександра Зінченка з лондонського Арсеналу для посилення позиції лівого захисника, повідомляє ElGolDigital. Український футболіст розглядається як головний кандидат на заміну Рікардо Родрігесу, який може залишити клуб найближчим часом.

Ситуацію полегшує той факт, що контракт Зінченка з Арсеналом закінчується через рік, що дозволяє Бетісу вести переговори на вигідніших умовах. Оскільки Мікель Артета не вважає українця ключовим гравцем своєї команди, перехід до іспанського клубу виглядає цілком імовірним і може відбутися вже наступного тижня.

У сезоні-2024/25 Зінченко провів за Арсенал 23 матчі у всіх турнірах, відігравши 789 хвилин, забив один гол і зробив одну результативну передачу. За три роки в лондонському клубі українець провів 91 гру, відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами.

Раніше повідомлялося, що Артета визначився з майбутнім Зінченка у складі Арсеналу.