Павло Василенко

У матчі другого туру Англійської Прем’єр-ліги лондонський Арсенал на своєму стадіоні розгромив Лідс з рахунком 5:0.

В кінці першого тайму відзначилися Тімбер та Сака. Варто відзначити, що на 38-й хвилині травму отримав капітан Арсенала Едегор, який не зміг продовжити гру.

У другому таймі ще три м’ячі влетіли у ворота Лідса. На 48-й хвилині відзначився Дьокереш, для якого цей гол став дебютним за Арсенал. Через вісім хвилин дубль оформив Тімбер, а в компенсований час свій другий м’яч у цій зустрічі забив Дьокереш, реалізувавши пенальті.

На 53-й хвилині через травму поле залишив форвард Арсенала Сака.

Український захисник «канонірів» Олександр Зінченко вдруге поспіль не потравив у заявку команди.

Арсенал займає перше місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши шість очок, Лідс – 11-й (3 бали).

АПЛ, 2-й тур

Арсенал – Лідс – 5:0

Голи: Тімбер, 34, 56, Сака, 45+1, Дьокереш, 48, 90+5 (пен).