Арсенал знищив Лідс з дебютними голами Дьокереша, але без Зінченка
«Каноніри» здобули три очки
близько 1 години тому
У матчі другого туру Англійської Прем’єр-ліги лондонський Арсенал на своєму стадіоні розгромив Лідс з рахунком 5:0.
В кінці першого тайму відзначилися Тімбер та Сака. Варто відзначити, що на 38-й хвилині травму отримав капітан Арсенала Едегор, який не зміг продовжити гру.
У другому таймі ще три м’ячі влетіли у ворота Лідса. На 48-й хвилині відзначився Дьокереш, для якого цей гол став дебютним за Арсенал. Через вісім хвилин дубль оформив Тімбер, а в компенсований час свій другий м’яч у цій зустрічі забив Дьокереш, реалізувавши пенальті.
На 53-й хвилині через травму поле залишив форвард Арсенала Сака.
Український захисник «канонірів» Олександр Зінченко вдруге поспіль не потравив у заявку команди.
Арсенал займає перше місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши шість очок, Лідс – 11-й (3 бали).
АПЛ, 2-й тур
Арсенал – Лідс – 5:0
Голи: Тімбер, 34, 56, Сака, 45+1, Дьокереш, 48, 90+5 (пен).