28-річний захисник Арсенала Олександр Зінченко потрапив у сферу інтересів Порту. Португальський клуб прагне посилити лівий фланг оборони і розглядає українця серед головних кандидатів.

Переговори ускладнені через фінансові вимоги футболіста. За інформацією джерел, Зінченко хоче отримувати близько 6,5 мільйонів євро на рік. Така сума виглядає суттєвою для бюджету Порту, тому клуб паралельно веде пошук альтернативних варіантів на цю позицію.

На початку нового сезону АПЛ Зінченко не потрапив у заявку Арсенала на два стартові матчі. Це може свідчити про зниження його ролі в команді та збільшує ймовірність зміни клубу найближчим часом.