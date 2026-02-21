Зінченко покинув розташування Аякса
Олександр відновлюватиметься не в Амстердамі
близько 1 години тому
Олександр Зінченко / Фото - Аякс
Головний тренер Аякса Фред Грім поділився останніми новинами довкола гравця збірної України Олександра Зінчека. Його слова наводить VoetbalPrimeur.
Вчора він попрощався з нами, і це був емоційний момент. Його реабілітація не буде проходити в Амстердамі. Навіть коли ти пізніше розмовляєш з ним, і він пояснює, що відчуває провину через цю травму і переживає через це. Це типово для людини, - сказав Грім.