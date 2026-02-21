Зінченку не доведеться сумувати в лазареті Аякса
Амстердамці потерпають від травм
близько 5 годин тому
Вітезслав Ярош / Фото - Аякс
Голкіпера Аякса Вітезслава Яроша спіткала доля одноклубника Олександра Зінченка.
Голкіпер амстердамського клубу отримав серйозну травму коліна під час вчорашнього тренування, повідомляє офіційний сайт клубу.
Медичні обстеження в лікарні показали, що Ярошу необхідна операція, а це означає, що він більше не вийде на поле в цьому сезоні.
Ярош, контракт якого належить Ліверпулю, відіграв цього сезону в Аяксі 26 матчів: 42 пропущених, 5 кліншитів.
