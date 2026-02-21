Голкіпера Аякса Вітезслава Яроша спіткала доля одноклубника Олександра Зінченка.

Голкіпер амстердамського клубу отримав серйозну травму коліна під час вчорашнього тренування, повідомляє офіційний сайт клубу.

Медичні обстеження в лікарні показали, що Ярошу необхідна операція, а це означає, що він більше не вийде на поле в цьому сезоні.

Ярош, контракт якого належить Ліверпулю, відіграв цього сезону в Аяксі 26 матчів: 42 пропущених, 5 кліншитів.

