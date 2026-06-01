Зінченко вперше в кар'єрі гратиме в УПЛ? Розкрито всі карти
Чи розглядає Полісся підписання зіркового уродженця Житомирщини?
Чутки про можливий перехід Олександра Зінченка до житомирського Полісся не відповідають дійсності, повідомляє «ТаТоТаке». За даними джерел, клуб не вів предметних перемовин із 29-річним півзахисником щодо його повернення в Україну.
Натомість Полісся зосередилося на іншому варіанті підсилення і наближається до свого першого трансферу в міжсезоння. Йдеться про 23-річного універсального футболіста Альбасете Хаві Вільяра. Чинний контракт гравця з представником Сегунди розрахований ще на один рік.
За наявною інформацією, Вільяр є протеже Романа Зозулі. Раніше футболіст, який у минулому виступав за юнацьку збірну Іспанії, перебував у розширених списках кількох клубів УПЛ, зокрема ЛНЗ. Однак саме Поліссю вдалося задовольнити фінансові та контрактні запити гравця.
Важливою перевагою Вільяра є його універсальність. Він здатен зіграти одразу на трьох позиціях: у центрі оборони, в опорній зоні та на позиції інсайда. Повідомляється, що переговори між сторонами просуваються позитивно.
Нагадаємо, Зінченко пропускає перший збір збірної України за Андреа Мальдери через важку травму.