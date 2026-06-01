Сергій Разумовський

Чутки про можливий перехід Олександра Зінченка до житомирського Полісся не відповідають дійсності, повідомляє «ТаТоТаке». За даними джерел, клуб не вів предметних перемовин із 29-річним півзахисником щодо його повернення в Україну.

Натомість Полісся зосередилося на іншому варіанті підсилення і наближається до свого першого трансферу в міжсезоння. Йдеться про 23-річного універсального футболіста Альбасете Хаві Вільяра. Чинний контракт гравця з представником Сегунди розрахований ще на один рік.

За наявною інформацією, Вільяр є протеже Романа Зозулі. Раніше футболіст, який у минулому виступав за юнацьку збірну Іспанії, перебував у розширених списках кількох клубів УПЛ, зокрема ЛНЗ. Однак саме Поліссю вдалося задовольнити фінансові та контрактні запити гравця.

Важливою перевагою Вільяра є його універсальність. Він здатен зіграти одразу на трьох позиціях: у центрі оборони, в опорній зоні та на позиції інсайда. Повідомляється, що переговори між сторонами просуваються позитивно.

Нагадаємо, Зінченко пропускає перший збір збірної України за Андреа Мальдери через важку травму.