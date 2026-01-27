Зінченко зробив вагомий крок на шляху до Аякса
Історія з Ноттінгем Форест добігла кінця
39 хвилин тому
Олександр Зінченко / Фото - УАФ
Ноттінгем Форест та Арсенал погодили дострокове припинення орендної угоди Олександра Зінченка, повідомляє Voetbal International
Затримка в переході Олександра в Аякс була викликана фінансовою стороною розірвання оренди в Ноттінгемі.
Найближчими днями трансферна епопея гравця збірної України буде завершена.
Журналіст повідомив, чому Зінченко досі не став гравцем Аякса.
