Англійський Вулверхемптон близький до завершення операції з переходу Ейнджела Гомеса з марсельського Олімпіка. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, наголосивши, що переговори вийшли на фінальний етап.

За його даними, клуби домовились про оренду футболіста до кінця сезону. Вулверхемптон заплатить французькій стороні 1 мільйон євро за оренду, а в угоді також прописано опцію повноцінного викупу гравця приблизно за 7 мільйонів євро.

У поточному сезоні вихованець Манчестер Юнайтед провів за Олімпік 20 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Роберто Де Дзербі може залишити Марсель.