Сергій Разумовський

Вінгер Баварії та збірної Франції Майкл Олісе хоче перейти до Реала під час літнього трансферного вікна. Про це повідомив у соцмережі X журналіст Foot Mercato Санті Ауна.

🚨EXCL: ⚪️🇫🇷 #Liga |



✍️ Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid CET ÉTÉ.



🏆 L'international français estime que c'est le club parfait pour continuer sa progression.



💰 Le Real Madrid souhaite réaliser un transfert record.



❗️Posture officielle du Bayern : Olise est… pic.twitter.com/kvy4PvBZu9 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 15, 2026

За інформацією джерела, 24-річний футболіст вважає мадридський клуб ідеальним варіантом для продовження розвитку та наступного кроку у своїй кар’єрі. У Реалі знають про бажання Олісе й зацікавлені у здійсненні цього трансферу.

Повідомляється, що потенційний перехід француза може стати рекордним підписанням в історії мадридського клубу. За даними Marca, Реал готовий витратити на Олісе понад 200 мільйонів євро.

Водночас позиція Баварії залишається жорсткою: мюнхенський клуб вважає вінгера гравцем, який не продається. Крім того, німецький гранд хотів би продовжити контракт із французом. Чинна угода Олісе з Баварією розрахована до червня 2029 року.

Попри це, Баварія вже паралельно контактувала з футболістами, які потенційно можуть замінити Олісе у разі його відходу. Очікується, що сам гравець обговорить своє майбутнє з керівництвом мюнхенського клубу після чемпіонату світу.

Раніше Реал офіційно заявляв, що не вів переговорів із Майклом Олісе або його представниками. Таку заяву мадридський клуб опублікував у червні.

У попередньому клубному сезоні Олісе провів 51 матч, у яких забив 22 голи та віддав 26 результативних передач. На ЧС-2026 у складі збірної Франції він зіграв 6 поєдинків і зробив 5 асистів.

Нагадаємо, Олісе представляє збірну Франції на чемпіонаті світу-2026. Навіть попри його шість асистів, команда зможе поборотися максимум за «бронзу» турніру.