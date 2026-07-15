Зірка Баварії та збірної Франції хоче возз'єднання з Мбаппе у Реалі
«Вершкові» можуть сформувати суперзв'язку
близько 1 години томуПідписатися в
Вінгер Баварії та збірної Франції Майкл Олісе хоче перейти до Реала під час літнього трансферного вікна. Про це повідомив у соцмережі X журналіст Foot Mercato Санті Ауна.
За інформацією джерела, 24-річний футболіст вважає мадридський клуб ідеальним варіантом для продовження розвитку та наступного кроку у своїй кар’єрі. У Реалі знають про бажання Олісе й зацікавлені у здійсненні цього трансферу.
Повідомляється, що потенційний перехід француза може стати рекордним підписанням в історії мадридського клубу. За даними Marca, Реал готовий витратити на Олісе понад 200 мільйонів євро.
Водночас позиція Баварії залишається жорсткою: мюнхенський клуб вважає вінгера гравцем, який не продається. Крім того, німецький гранд хотів би продовжити контракт із французом. Чинна угода Олісе з Баварією розрахована до червня 2029 року.
Попри це, Баварія вже паралельно контактувала з футболістами, які потенційно можуть замінити Олісе у разі його відходу. Очікується, що сам гравець обговорить своє майбутнє з керівництвом мюнхенського клубу після чемпіонату світу.
Раніше Реал офіційно заявляв, що не вів переговорів із Майклом Олісе або його представниками. Таку заяву мадридський клуб опублікував у червні.
У попередньому клубному сезоні Олісе провів 51 матч, у яких забив 22 голи та віддав 26 результативних передач. На ЧС-2026 у складі збірної Франції він зіграв 6 поєдинків і зробив 5 асистів.
Нагадаємо, Олісе представляє збірну Франції на чемпіонаті світу-2026. Навіть попри його шість асистів, команда зможе поборотися максимум за «бронзу» турніру.
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