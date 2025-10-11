Павло Василенко

Збірна Гвінеї гратиме без Серу Гірассі у відбіркових матчах чемпіонату світу після того, як 29-річний нападник достроково покинув національну команду через травму.

Гравець дортмундської Боруссії вже кілька днів страждає від травми стегна, через яку він пропустив матч чемпіонату проти Майнца. За даними агентства DPA, Гірассі не грав у переможному матчі Гвінеї над Мозамбіком з рахунком 2:1 через проблеми з підколінним сухожиллям.

Досвідчений нападник повернувся до Німеччини, де спробує набрати форму до матчу Бундесліги проти мюнхенської Баварії.