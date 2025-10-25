Павло Василенко

Французький захисник Ібраїма Конате відверто розповів про труднощі, з якими зіткнувся після переходу до Ліверпуля та різкого зростання доходів.

26-річний футболіст, який заробляє близько 70 000 фунтів стерлінгів на тиждень, зізнався, що довго не міг звикнути до такого рівня життя. У коментарі Ouest France він розповів, що спочатку уникав будь-яких витрат на себе.

«Я не хотів витрачати нічого на особистий комфорт. Ні нової машини, ні одягу, ні взуття. Я боявся, що мої брати подумають, що я змінився», – поділився Конате.

У футболіста п’ятеро старших братів – Діавоє, Сіріма, Мамбі, Сіку та Моріба, які відіграли важливу роль у його вихованні.

«Минуло багато часу, перш ніж один із них нарешті сказав мені: «Ібу, ти маєш себе побалувати». Вони завжди підтримували мене, але водночас вчили залишатися скромним».

Конате впевнений, що оточення визначає 60% кар’єри гравця.

«Мої брати дали мені шанс стати тим, ким я є сьогодні».

Футболіст також зізнався, що слава має і темний бік.

«Багато людей починають з тобою спілкуватися, але 95% роблять це не через тебе, як людину, а через те, що ти – футболіст. Вони хочуть скористатися твоїм статусом».

Ібраїма Конате заявив про себе у РБ Лейпциг, а у 2021 році перейшов до Ліверпуля за 40 мільйонів євро. За цей час він став одним із найстабільніших захисників клубу та збірної Франції.