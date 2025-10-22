Ліверпуль хоче підписати вінгера Борнмута, щоб замінити Салаха
Мерсисайдці бачать в Антуані Семеньйо довгострокову перспективу
44 хвилини тому
Ліверпуль розглядає нападника Борнмута Антуана Семеньйо як можливу довгострокову заміну своєму лідеру атаки Мохаммеду Салаху. За інформацією Goal, мерсисайдці мають намір оформити трансфер уже у зимове трансферне вікно.
Інтерес до 24-річного форварда збірної Гани посилився після того, як стало відомо про пункт у його контракті з Борнмутом, який передбачає фіксовану суму викупу.
Розмови про пошук наступника для Салаха активізувалися на тлі його несподіваного спаду результативності. Єгиптянин залишається ключовим гравцем клубу з 2017 року, проте керівництво вже працює на перспективу, підшукуючи варіанти оновлення та посилення лінії нападу.
Антуан Семеньйо перейшов у Борнмут із Брістоль Сіті у січні 2023 року і швидко став одним із провідних футболістів команди. Його швидкість, дриблінг та гра на правому фланзі роблять його стиль схожим із Салахом.
Цього сезону Семеньйо провів 8 матчів в АПЛ, записавши на свій рахунок 6 голів і 3 результативні передачі, причому двічі він відзначився саме у грі проти Ліверпуля.
