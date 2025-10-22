Ліверпуль розглядає нападника Борнмута Антуана Семеньйо як можливу довгострокову заміну своєму лідеру атаки Мохаммеду Салаху. За інформацією Goal, мерсисайдці мають намір оформити трансфер уже у зимове трансферне вікно.

Інтерес до 24-річного форварда збірної Гани посилився після того, як стало відомо про пункт у його контракті з Борнмутом, який передбачає фіксовану суму викупу.

Розмови про пошук наступника для Салаха активізувалися на тлі його несподіваного спаду результативності. Єгиптянин залишається ключовим гравцем клубу з 2017 року, проте керівництво вже працює на перспективу, підшукуючи варіанти оновлення та посилення лінії нападу.

Антуан Семеньйо перейшов у Борнмут із Брістоль Сіті у січні 2023 року і швидко став одним із провідних футболістів команди. Його швидкість, дриблінг та гра на правому фланзі роблять його стиль схожим із Салахом.

Цього сезону Семеньйо провів 8 матчів в АПЛ, записавши на свій рахунок 6 голів і 3 результативні передачі, причому двічі він відзначився саме у грі проти Ліверпуля.

Раніше повідомлялося, що Клопп може повернутися до Ліверпуля.