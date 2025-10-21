Німецький фахівець Юрген Клопп прокоментував чутки щодо свого можливого повернення на пост головного тренера Ліверпуля. Він керував командою з 2015 по 2024 рік, здобувши з нею найбільші успіхи в історії клубу останніх десятиліть.

— Я вже говорив, що ніколи більше не буду працювати в Англійській Прем’єр-лізі, якщо тільки не йтиметься про Ліверпуль. Тож так, теоретично моє повернення можливе, — зазначив Клопп у подкасті Diary Of A CEO.

Під керівництвом Клоппа Ліверпуль здобув чемпіонство Англії, перемогу в Лізі чемпіонів, а також виграв Клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, Суперкубок країни та два Кубки англійської ліги.

Після завершення свого дев’ятирічного періоду роботи на «Енфілді» Клопп взяв паузу у тренерській діяльності, натомість зараз Юрген працює у структурі компанії Ред Булл.