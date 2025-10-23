Павло Василенко

Схоже, епоха Мохамеда Салаха в Ліверпулі добігає кінця. Єгипетський вінгер видалив всі згадки про клуб зі своїх сторінок в соцмережах – фото у формі червоних зникли, а на зміну їм з’явилися особисті знімки та нейтральні світлини.

Як повідомляє Goal, такий крок стався лише через день після того, як головний тренер Ліверпуля Арне Слот залишив Салаха поза стартовим складом у матчі Ліги чемпіонів проти Айнтрахта (Франкфурт).

Сезон для 32-річного вінгера розпочався невдало: менше голів, менше асистів і помітне падіння форми. Це й призвело до неочікуваного рішення тренера – посадити Салаха на лаву запасних, чого раніше майже не траплялося.

Фанати вже активно обговорюють у соцмережах можливий відхід зірки з «Енфілда».