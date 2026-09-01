Павло Василенко

Півзахисник Наполі та збірної Шотландії Скотт Мактоміней найближчими днями перенесе планову медичну процедуру через діагностовану легку доброякісну аритмію. Італійський клуб уже офіційно підтвердив цю інформацію.

Футболісту проведуть абляцію імпульсним електричним полем (PFA) – малоінвазивну процедуру, яку застосовують для корекції порушень серцевого ритму. У Наполі наголошують, що підстав для серйозного занепокоєння немає, а медики очікують на успішне проведення втручання без ускладнень.

За попередніми оцінками, відновлення Мактомінея займе близько місяця. Через це шотландець пропустить найближчі матчі на рівні збірної та тимчасово не зможе допомагати клубу.

Мактоміней став одним із ключових футболістів неаполітанської команди після переходу з Манчестер Юнайтед. У Неаполі він швидко адаптувався та відіграє важливу роль у побудовах тренерського штабу.

У клубі вирішили не ризикувати здоров'ям гравця та надали цьому питанню абсолютний пріоритет. Очікується, що після процедури Мактоміней швидко повернеться до тренувального процесу.

Якщо відновлення проходитиме за планом, футболіст зможе повернутися до повноцінних навантажень і змагальних матчів одразу після найближчої міжнародної паузи.